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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Tele1 sunucusuna tepki

28 Ekim 2020 Çarşamba - 23:48 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 23:48

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tele1 televizyonu sunucusunun polise yönelik iddialarına tepki gösterdi.


Çataklı, Twitter'dan Tele1 sunucusunun iddialarının yer aldığı görüntüyü paylaşarak, "Bu mübarek gecede iftirayı atan malum Tele1 adlı televizyon kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah'a, sonra yüce milletimize havale ediyoruz. Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki Fransızlarla da uğraşıyoruz." açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanlığı İsmail Çataklı Tele1
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