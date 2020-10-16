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İçişleri Bakanlığı sınavla 30 personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

16 Ekim 2020 Cuma - 9:28 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 9:29

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı'na, sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...


İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...
 
 
İçişleri Bakanlığı, sınavla 30 dernekler denetçi  yardımcısı alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığının merkez  teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 30 dernekler denetçi  yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
Ankara'da 8-11 Aralık'ta yapılacak sınava girecek adaylar, en az dört  yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olacak.
 
Sınava girecek adayların ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.
 
Adaylar, sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibarıyla  geçerlilik süresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23" puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olacak ve başvuranlardan en yüksek puanlı 120 kişi arasında bulunacak.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Adaylar, Bakanlığın "www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesinde  yayımlanacak sınav başvuru linki üzerinde yer alan "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu'na"  "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 2-6 Kasım tarihlerinde erişecek ve formu elektronik ortamda doldurarak müracaat edecek.
 
Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde  bulunulmayacak. Sınavla ilgili duyurular, Bakanlığın internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ilan edilecek.
 
KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen sınava katılacak  adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 11 Kasım'da, kesin  değerlendirme sonuç listesi de 18 Kasım'da Bakanlığın internet sitesinden bildirilecek.
 
Sınavı kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve ilan edilen boş kadro  sayısı kadar yedek olmak üzere açıklanacak. Adayların kesin başarı puanının  eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek adaya öncelik verilecek. Başarılı  adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
 
Sınavla ilgili tüm detaylar, Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor.
 
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI 
 

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