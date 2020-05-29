29 Mayıs 2020 Cuma
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
105.520
0.15
EURO
7,5690
0.29
USD
6,8270
0.22
ALTIN
380,470
1.07
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Gündem Haberleri
»
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA
| 29 Mayıs 2020 Cuma - 20:23
| Son Güncelleme : 29 05 2020 - 20:26
İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
SONRA OKU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında,
Siirt
'in Herokal kırsalında İl
Jandarma
Komutanlığınca operasyon yapıldı.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı
terörist
operasyon
SON HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle görüntülendi
İstanbul'da kısıtlama öncesi yoğun trafik! Yüzde 50'yi aştı
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö, tahliye edildi
Gaziantep FK: Bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
TFF'den seyirci kararı
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için
veri politikamızı
inceleyebilirsiniz.
Onaylıyorum
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.