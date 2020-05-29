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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 20:23 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 20:26

İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları  kapsamında, Siirt'in Herokal kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon  yapıldı.
 
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele  geçirildi.
 
Bölgede operasyon sürüyor.
 

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