Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl ikna yoluyla ilk teröristin teslim olduğu belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu
DHA | 07 Ocak 2021 Perşembe - 11:08 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 11:08