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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

DHA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 11:08 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 11:08

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl ikna yoluyla ilk teröristin teslim olduğu belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi. 
 

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İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütü
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