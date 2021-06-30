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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu

30 Haziran 2021 Çarşamba - 18:41 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 18:41

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarında PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında örgüte katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94e yükseldi.

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