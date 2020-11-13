İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın kamu personel alımı ilanlarında yayınlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanının detayları...

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 12 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular, 20 Kasım'da başlıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanının detayları...

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre sistem çözüm mimarı, kıdemli .NET uygulama geliştirme uzmanı, kıdemli JAVA uygulama geliştirme uzmanı, JAVA uygulama geliştirme uzmanı, .NET uygulma geliştirme uzmanı, veritabanı uzmanı, siber güvenlik uzmanı, ağ uzmanı kadrolarında 12 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvuru yapacak adayların, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli ilanına başvuru yapacak adayların, www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2020 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 20-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edebilecekler. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur.

Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800),

b) Özgeçmiş,

c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

g) 2019-2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir. İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 03 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek. Yazılı sınav 13 Aralık 2020 Pazar Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacak. Sözlü sınav 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacak.