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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası akın ettiler!

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası akın ettiler! İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda pazarlar bugün saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
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