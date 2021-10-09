İçişleri Bakanlığı'ndan okul çevreleri ve servis araçlarına denetim!

Ülke genelinde 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti. 21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1.050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda, 6 bin 999 ticari taksi kontrol edildi, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak “Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına” yönelik uygulama gerçekleştirildi.

12 bin 803 karma ekip ile 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 21 bin 896 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 332 servis aracına “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 12 servis aracına “Yayalara İlk Geçiş Hakkı Vermemek” ihlalleri başta olmak üzere toplam 1.050 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 135 okul servis aracı trafikten men edildi.

6 bin 699 ticari taksi denetlendi

81 ilde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada; trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve kısa mesafede yolcu almayan taksilere yönelik denetimlerin artırılması için Bakanlığımızca valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda, ticari taksilerde denetlendi. 6.999 ticari taksi denetlendiği uygulamada 203 ticari taksiye cezai işlem yapılırken 28 ticari taksi trafikten men edildi.

Uygulamalarda 24 bin 550 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 972 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 104 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 6 FETÖ/PYD, 26 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 48 yaralama, 36 hırsızlık, 22 dolandırıcılık, 15 tehdit, 10 hakaret, 507 yoklama kaçağı-bakaya ve 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 859 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 19 kayıp çocuk bulundu.