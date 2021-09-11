İçişleri Bakanlığı'ndan Lübnan güvenlik güçlerine destek

Büyükelçi Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine desteklerinden ötürü emniyet kurumlarına önem verdiğini belirtti.

İç Güvenlik Güçleri'ne teslim edilen yardımın, Türkiye'nin Lübnan'a yönelik tutumunun yeni bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Ulusoy, "Türkiye ve Lübnan'ı birbirine bağlayan tarihi ilişkiler ve ortak kültürel değerler vardır. Bu da her zaman Lübnan'ın yanında durmamız açısında bizleri kararlı kılıyor" dedi.

Tümgeneral Osman ise Türkiye'den aldıkları yardımın ilk olmadığına işaret ederek, "Türkiye ve Lübnan arasındaki ilişkiler güçlüdür. Her iki ülkenin halkları da tüm alanlardaki iş birliğinin en güzel kanıtıdır" diye konuştu.

İki ülkenin emniyet iş birliğinin de son yıllarda zirveye çıktığını aktaran Osman, bununla Türkiye'nin Lübnan’ın istikrarına katkı sağladığına vurgu yaptı.