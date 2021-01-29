29 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.482 -1.11 EURO 8,8550 -0.55
USD 7,2860 -0.65 ALTIN 438,650 0.97
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 15:54 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 15:57

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu.


Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' sözleri üzerine başlayan tartışma sonrası konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız” ifadelerini kullandı.
 
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’ diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Kılıçdaroğlu hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’  suçundan suç duyurusunda bulundu.
 
Öte yandan birçok ilin valisinin de bulundukları illerde Cumhuriyet Savcılıklarına giderek, Şimşek ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları, Ankara Valiliği'nin de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.
 

ETİKETLER

içişleri bakanlığı kılçdaroğlu ankara
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.