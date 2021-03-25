İçişleri Bakanlığı'ndan havacılık birimleri için özel klip!

Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan 2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından da paylaşıldı.
Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz ????— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe↔? Temizlik?? (@TC_icisleri) March 25, 2021
??????@EmniyetGM@Jandarma @sahilguvkom pic.twitter.com/lotTOfhwGj