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İçişleri Bakanlığı'ndan havacılık birimleri için özel klip!

25 Mart 2021 Perşembe - 14:55 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 14:55

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klibi paylaştı.


Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten  gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık  birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.
 
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan 2 dakika 46  saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından da paylaşıldı.
 
 
 
 

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