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İçişleri Bakanlığı'ndan "halı sahalar açılıyor" iddialara yalanlama

04 Ağustos 2020 Salı - 18:01 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 18:01

İçişleri Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan halı sahaların bugün açılacağına ilişkin haberleri yalanlayarak, ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halı sahaların bugün itibarıyla açılacağına dair iddialar yalanlandı.
 
İçişleri'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur:
 
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
 
Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."

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İçişleri Bakanlığı halı sahalar açılıyor iddia
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