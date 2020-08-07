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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karantina açıklaması! Bugün itibarıyla...

07 Ağustos 2020 Cuma - 10:04 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 10:06

İçişleri Bakanlığı karantinaya alınan bölgeler ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır." ifadeleri yer aldı.


İçişleri Bakanlığı karantinaya alınan bölgeler ile ilgili açıklama yaptı. 
 
Açıklamada, "Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.
 
Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.
 
Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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İçişleri Bakanlığı karantina iller
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