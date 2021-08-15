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İçişleri Bakanlığı'ndan eski Ayancık Kaymakamı hakkında açıklama

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 22:16 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 22:16

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, bazı yayın organlarında yer alan, "Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde yıkımın şiddetini artıran tomruk deposunun eski Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya tarafından kaldırılmak istendiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Bugün  bazı yayın organlarında 'Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde  yıkımın şiddetini artıran tomruk deposunun eski Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya  tarafından kaldırılmak istendiği, ancak direnişle karşılaştığı, nihayetinde tayin  istemek zorunda kalıp Ayancık'tan ayrıldığı' şeklinde çıkan haberler gerçeği  yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
 
Tomruk deposu hakkında eski Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya'ya baskı  yapıldığı yönünde hiçbir bilgi, belge veya şikayetin Bakanlığa intikal etmediği  kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili bahsi geçen kişi hakkında Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olan bir soruşturma da bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.
 
17 Aralık 2016-13 Eylül 2018 tarihlerinde Ayancık Kaymakamı olarak  görev yapan Çağlayan Kaya'nın, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer  Değiştirme Yönetmeliğine istinaden genel teamüllere uygun olarak 1 Eylül 2018  tarihinde Bolu Vali Yardımcısı olarak atandığı aktarıldı.
 
Açıklamada, Kaya'nın, buradaki görevini sürdürürken FETÖ/PDY terör  örgütünün haberleşme aracı olarak kullandığı ankesörlü telefon soruşturması  kapsamında 28 Aralık 2020 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, Mülkiye  Müfettişleri tarafından başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği ifade edildi.
 
Ayrıca ilgili hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Devlet  memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve  televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler" hükmünü içeren 15. maddesine  aykırılık sebebiyle idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
 

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