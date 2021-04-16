İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialar için "Bakanlığımızın onayı ile müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır." denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Malatya’da hizmet pasaportları düzenlenerek bazı kişilerin haksız yere yurt dışına gönderildikleri iddiası) Vali Yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü, Bakanlığımızca; 2 kamu görevlisi de valiliklerince olmak üzere; 4 personel görevden uzaklaştırılmıştır.ç

Ayrıca son günlerde benzer şekilde gündeme gelen diğer yerel yönetimler hakkında da inceleme ve soruşturma çalışmalarımız devam etmekte olup, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 16 Nisan 2021 tarihli yazısıyla suistimallerin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur." denildi.