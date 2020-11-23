23 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.333 0.70 EURO 9,2460 2.26
USD 7,7780 2.08 ALTIN 465,960 1.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

23 Kasım 2020 Pazartesi - 13:09 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 13:11

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

ETİKETLER

İçişleri Mardin terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.