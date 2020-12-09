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İçişleri Bakanlığı: İkna edilen PKK'lı 4 terörist teslim oldu

DHA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 20:33 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 20:33

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda  Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna  çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha  Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
 
Örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne  katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği  belirtilen açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne  kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 230'a yükseldiği ifade edildi.
 

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İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK
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