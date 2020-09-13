Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu
DHA | 13 Eylül 2020 Pazar - 20:07 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 20:07