Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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- İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
26 Temmuz 2020 Pazar - 11:50 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 11:50