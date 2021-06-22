İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrası yeni genelge kararları ile 1 Temmuz itibariyle kalkacak yasaklar merak ediliyor!

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? İçişleri Bakanlığı 21 Haziran genelgesi merakla bekleniyor. Sokağa çıkma yasağı detayları ve diğer kararlar için milyonların gözü İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrildi. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada detaylar için genelgeye işaret edildi. 21 Haziran’da alınan kabine kararlarının İçişleri Bakanlığı tarafından nasıl detaylandırıldığı neleri içerdiği merak konusu oldu. 21 Haziran Kabine kararları ile 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? 21 Haziran Kabine kararları neler?

21 Haziran kararları ile 1 Temmuz’da kalkacak yasaklar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını " 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" diye duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararların detaylar için İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgeyi işaret etti. Peki, İçişleri Bakanlığı 21 Haziran genelgesi yayımlandı mı? Yeni genelge 2021 kararları merak ediliyor, 1 Temmuz itibariyle kalkacak yasakları

21 Haziran’da hangi kararlar alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." Dedi.

İçişleri Bakanlığı 21 Haziran genelgesi yayımlandı mı?

Alınan kararların detaylarını içerek genelgenin bugün içinde yayımlanması bekleniyor.

Yasaklar tümüyle ne zaman kalkacak?

1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.