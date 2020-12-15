İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı mı? Kimleri kapsıyor, nereler açık? 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüsle mücadele başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İlan edilen kısıtlamaların salgının seyrine etkisinin değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı kısıtlaması ile ilgili olarak "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları merak ediliyor ve genelgenin açıklanıp açıklanmasını sorgulanıyor. Vatandaşlar yasağın kimleri kapsadığını, nelerin açık olacağını araştırıyor. Peki, 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? İçişleri Bakanlığı yeni yasağın yer aldığı genelgeyi duyurdu mu? Yılbaşı kısıtlaması detayları…

4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Yurt dışından temin edilen aşının, belirlenen takvimde ve uygulama kapsamında, en kısa zamanda milletin hizmetine sunulacağını belirten Erdoğan, yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaların yakından takip edildiğini söyledi. "İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz." diyen Erdoğan, bu süreçte tedbirlerin sıkı şekilde devam ettirileceğini vurguladı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi hakkında merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim."

Salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumların tüm çalışmalarını anlık takip ettiğini bildiren Erdoğan, mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma ya da normalleşme adımlarını istedikleri zaman atma imkanına sahip olduklarını kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

4 günlük kısıtlamanın detaylandırılacağı yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanmadı. Bu kapsamda yasağın kimleri kapsadığı ve nerelerin açık olacağı henüz net değil.