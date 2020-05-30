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İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi! 15 şehre giriş çıkış yasağı kaldırılıyor...

30 Mayıs 2020 Cumartesi - 19:29 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 19:43

İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.


İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat  Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak  seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir  giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak. 
 
Uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak  seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler  yapılacak. 65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri  illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması  sürecek
 
Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar,  velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.
 
 
 
 
 

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