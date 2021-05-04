İçişleri Bakanlığı e başvuru görev belgesi örneği! Kamu personeli görev bildirim belgesi nasıl alınır? e başvuru görev belgesi formu indirme

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere göre ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar tam kapanma devam edecek. Yasak boyunca kapanmadan muaf olan vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alınabilecek. Belge alamayanlar ise, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'a kadar kullanılmasına imkân tanındı. Çalışma izin belgesine ihtiyaç duyan ama E-Devlet sistemindeki yoğunluk nedeniyle belge alamayan vatandaşlar ise görev bildirim belgesi hakkında araştırma yapıyor. Bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurulabilir. e başvuru görev belgesi nasıl alınır? Kamu personeli görev bildirim belgesi word nasıl indirilir? İçişleri Bakanlığı e başvuru süreci ve görev bildirim belgesi

Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi tüm Türkiye'de başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek. E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi alamayan vatandaşlar EK-1 görev belgesini indirerek, bir sefere mahsus olmak ve 3 gün geçerli olacak görev belgesi alabilecek. Görev belgesi düzenlenen kişi kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan da sorumlu olacak. Kamu personeli görev bildirim belgesi nasıl alınır? e başvuru görev belgesi formu indirme ve İçişleri Bakanlığı e başvuru görev belgesi örneği

KAMU PERSONELİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ ALMA

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı ve devam etti.

"Çalışma izin belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.”

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

EK-1 KAMU GÖREVLİSİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

EK-1 FİRMA GÖREV BELGESİ İÇİN TIKLAYIN