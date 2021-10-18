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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni sistem!

AA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 12:18 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 12:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik hizmetlerini yürüten birimlerden alınan verileri tek elde toplayan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kullanılacak yeni nesil yazılımla, olay anındaki İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntülerinden sosyal medyadaki manipülasyonlara kadar kriz anını yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin hızlı ve sağlıklı şekilde yönetilmesinin sağlanacağını bildirdi.


Soylu, Türkiye'nin çeşitli illerinden "İl Sosyal Etüt ve Proje  Müdürleri Eğitimi" için Ankara'ya gelen müdürlerle İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve  Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.
 
Eğitimde konuşan Soylu, GAMER projesinin ilk adımının 2017'de  atıldığını hatırlatarak, ikinci nesil GAMER yazılım çalışmalarının da başladığını  belirtti.
 
GAMER'in temelde kriz anını yönetme üzerine kurgulanmış, yüksek  teknolojili, yapay zeka kullanabilen bir yapı olduğunu söyleyen Soylu, bakanlığın  bütün veri altyapılarından yararlanan, birimlerin elindeki tüm bilgiyi  kullanabilen bir sistem kurguladıklarını kaydetti. Soylu, şöyle devam etti: "Yeni nesil GAMER yazılımında olay anında İHA görüntülerinden, sosyal  medyada oluşturulan manipülasyonlara kadar, kriz anını yönetmek için ihtiyaç  duyulan tüm bilgilerin tek merkeze toplanması, burada ilgili birimler ve karar  alma organları tarafından sürecin hızlı ve sağlıklı şekilde yönetilmesi  sağlanacaktır. Yani bir yönüyle GAMER yazılımı, veriyi kullanan ama aynı zamanda  bir süre sonra sahadan veri toplayan, veri üreten ve analiz yapmak üzere ilgili  birimlerin hizmetine sunan bir işlev de ortaya koyacaktır."
 
GAMER il müdürlüklerinde 864 personelin görev yaptığını dile getiren  Soylu, 81 il müdürlüğünden 60'ının 112 Acil binalarında, 18'inin valiliklerde,  1'inin AFAD 2'sinin de emniyet müdürlüğü binasında faaliyette olduğunu bildirdi.
 
Güvenlik ve sosyoekonomik politikaların güvenli şekilde yürütülmesi ve  GAMER görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, 81 ilde "İl Sosyal Etüt ve Proje"  müdürlüklerinin kurulduğunu anlatan Soylu, "Elbette ki ne kadar dijital bir  altyapı kurarsanız kurun, her işte başarının temelinde, insanın fedakarlığı  yatmaktadır. Burada alacağınız eğitimlerin sizlerin tecrübesi ve gayretiyle  birleşmesiyle, inşallah GAMER projesinden beklediğimiz faydayı elde etmekte  zorlanmayacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Soylu, il sosyal etüt ve proje müdürlerine, bulundukları illerdeki  kolluk birimleriyle iletişim içinde olmalarını tavsiye ederek, bunun projenin  verimliliğini artıracağını kaydetti.
 

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