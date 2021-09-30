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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 12:57 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 12:59

İlkbahar-Yaz dönemi operasyonları tamamlandı. Gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposu imha edildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Bakanlığımız koordinesinde yürütülen İlkbahar-Yaz dönemi operasyonları tamamlandı. İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda  39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi,  402 sığınak, mağara ve yeraltı deposu imha edildi." denildi.

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