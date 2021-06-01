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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayı 74'e yükseldi

01 Haziran 2021 Salı - 9:49 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 10:00

İçişleri Bakanlığı, 1 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 2021 yılında teslim olan PKK'lı sayısı da 74'e yükseldi.


Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
 
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
 
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

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