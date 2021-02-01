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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sanal devriye

01 Şubat 2021 Pazartesi - 16:02 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 16:05

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.


Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmektedir.
 
01 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 5.394 hesap hakkında çalışma yapılmış;
 
FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2.756 adet,
DAEŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 168 adet,
PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2.185 adet,
Diğer, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 285 adet olmak üzere,2.237 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır. 
 
Bu hesapları kullanan 118 şahıs gözaltına alınmış olup, gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.

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