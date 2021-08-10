İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
10 Ağustos 2021 Salı - 8:28 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 8:57