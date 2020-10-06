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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Derneklerle ilgili flaş karar...

AA |  06 Ekim 2020 Salı - 16:38 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 16:38

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının tahsilinde kullanılan alındı belgelerinin fiziksel ortamın yanında elektronik ortamda da kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabileceğini bildirdi.


 
Derneklerde dijital dönüşüm devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel  Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na  25 Mart 2020'de eklenen maddeyle, derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve  işlemin elektronik ortamda da yapılabildiği hatırlatıldı 
 
Elektronik ortamda verilen hizmetlere bir yenisinin daha eklendiğinin  belirtildiği açıklamada, "Derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının  tahsilinde kullanılan alındı belgeleri fiziksel ortamın yanında, İçişleri  Bakanlığının 2020/20 sayılı Genelgesi ile elektronik ortamda da kolay ve güvenli  bir şekilde kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.   Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) içerisinde e-alındı belgesi adıyla    derneklerin hizmetine sunulan uygulamayla, gelir tahsilinde kullanılan alındı  belgelerinin basılması, kontrolü ve dağıtımında yaşanan güçlüğün ortadan  kaldırılması, kağıt israfının önlenmesi, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir  dernek yönetiminin sağlanmasının amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, şöyle  denildi:
 
"Uygulamayla yönetim kurulu tarafından e-alındı belgesi düzenleme  yetkisi verilen kişiler, derneğe üye aidatını ödemek veya bağışta bulunmak  isteyen kişilerin ad-soyad, TCKN, cep telefonu, varsa e-posta adres bilgilerini  DERBİS'e girerek e-alındı belgesini düzenleyebilecek. Düzenlenen e-alındı belgesi  SMS ve e-posta yoluyla bağışçıya gönderilecek. Gönderilen e-alındı belgesinin  doğruluğu, belgenin sağ üst köşesinde bulunan kare kodu ya da belgenin en alt  satırında bulunan doğrulama kodu ile www.siviltoplum.gov.tr adresinden kontrol  edilebilecek." Açıklamada, yeni çalışmalarla elektronik ortamda dernek kuruluşu,  genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının internet üzerinden yapılabilmesi,  defter ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulabilmesi gibi birçok işlemin  dijital ortamda gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.
 
  
 

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