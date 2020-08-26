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Bakanlık yeni kararı açıkladı: Sistem değişti! Artık...

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:03 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 21:12

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 14 il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin zorunlu ve acil haller dışında randevulu gerçekleştirileceğini bildirdi.


14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu  gerçekleştirilecek
 
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle (Kovid-19)  mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında 14 ilin nüfus müdürlüklerinde ek  tedbirler alındı.
 
Buna göre, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı  ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı,  pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece  randevulu olarak gerçekleştirilecek.
 

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