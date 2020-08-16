İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütünde çöküşün devam ettiğini belirterek, 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak 'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.