İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan *3* örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye 'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla *ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 160'a yükseldi*.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*