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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

05 Ekim 2021 Salı - 18:49 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 18:52

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;  PKK/KCK terör örgütünden kaçan *3* örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla *ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 160'a yükseldi*.
 
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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