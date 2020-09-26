İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor. Corona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerde 22 Ağustos'tan bu yana 378 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu." denildi.

İçişleri Bakanlığı yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu açıkladı. Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında "22 Ağustos tarihinden bu yana re’sen, ihbar ve şikayet üzerine, 4 milyonu 600 bin 409’u izolasyon denetimi olmak üzere toplam 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi.

Bu denetimlerde 69 bin 906 kı·şı· /ı·şletme uyarıldı, 23 bin 553 kı·şı· /ı·şletmeye ı·darı· para cezası uygulandı, 378 ı·şletmenı·n faalı·yetlerı· geçı·cı· olarak durduruldu. 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor.

Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken 1.359’u ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu." denildi.