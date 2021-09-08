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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 17:09 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 17:09

İçişleri Bakanlığı, 'Eren-2' operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
 

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