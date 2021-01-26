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İçişleri Bakanlığı CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunacak

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 17:02 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 17:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda vali ve kaymakamlara  yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.
Soylu, şunları kaydetti: "PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan  değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının  posterleriyle süsleyenler militan değil ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü  suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve  kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu'nun derdi belli, 'militanlarıma dokunma.'  Dokunacağız.
 
 Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında Bakanlık olarak adliyeye  verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen  valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal  Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı.  Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç  duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye  ikna edilmesidir."
 

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