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İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu saldırının şüphelileri yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu saldırının şüphelileri yakalandı