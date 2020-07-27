İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının failleri ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla yakalandı." açıklamasını yaptı
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İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu saldırının şüphelileri yakalandı
27 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:46 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 16:48