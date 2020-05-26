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İçişleri Bakanlığı: Aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı

AA |  26 Mayıs 2020 Salı - 16:14 | Son Güncelleme : 26 05 2020 - 16:14

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, yılın 4 aylık döneminde meydana gelen  kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 düştüğü, Türkiye'de  ilk Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan önceki ve sonraki  70  günlük dönem kıyaslandığında ise polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana  gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7'lik, hayatını  kaybeden kadın sayısında yüzde 31'lik azalma  görüldüğü belirtildi.
 
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan yeni  tedbirler ve atılan adımların etkisini göstermeye  başladığına değinilen  açıklamada geçmiş yıllarda  kanun kapsamındaki hakaret, tehdit ve benzeri  olayların normal adli bir olay olarak değerlendirildiği anımsatıldı ve bu  olayların daha titizlikle analiz edilerek  6284 sayılı "Ailenin Korunması ve  Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında değerlendirildiği  vurgulandı.
 
Böylelikle bu yöndeki şikayetlere  ilişkin müracaatların yeni kurulan  birimlerce hassas şekilde  ele alınarak  koruyucu ve önleyici tedbirlerin  gecikmeksizin  alınmasının sağlandığı aktarıldı.
 
Bu kapsamda  ülke genelinde il/ilçe düzeyinde 1005 "kadına karşı  şiddetle mücadele büro amirliği" oluşturulduğu ve buralara alanında uzman  personelin görevlendirildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
 
"Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında  45 bin 798 kadına şiddet  olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet  olayı yaşandı.  1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken,  11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti.
 
 Ayrıca güvenlik güçleri bu yıl  meydana gelen kadın cinayetlerini de  analiz etti.  Buna göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde bu yıl hayatını  kaybeden kadınların durumu incelendiğinde, yüzde 34'ü eşi, yüzde 27'si sevgilisi,  yüzde 22'si aile bireyi, yüzde 64'ü evde, yüzde 13'ü sokakta, yüzde 56'sı evli,  yüzde 24'ü boşanmış, yüzde 20'si bekar, yüzde 46'sı ateşli silahla, yüzde 36'sı  kesici aletle, yüzde 22'si kıskançlık ve yüzde 8'i aldatma iddiasıyla hayatını  kaybettiği tespit edildi."
 
  
 

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