19 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1880 1.29
USD 8,6610 1.58 ALTIN 487,760 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim olan terörist sayısı 151'e yükseldi

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 19:37 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 19:45

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde  Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna  çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun  bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.
 
Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında terör örgütüne  katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna  çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e  yükseldiği kaydedildi.

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.