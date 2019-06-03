İçişleri Bakanlığı açıkladı! Tam 141 terörist...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ''İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Mayıs ayında 6sı büyük 47si orta çaplı 11 bin 971 operasyon yapıldı. Bunlarda mavi kategoride aranan 3, turuncuda 4, gride 9 bulunan toplam 141 terörist etkisi hale getirildi. Bunlardan 16'sı sözde yönetici konumunda'' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, geçen ay siber suçlarla mücadelede kapsamında 4 bin 959 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, 2 bin 295 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

"Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı."

"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi."

"Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalandı, 561 organizatör gözaltına alındı."