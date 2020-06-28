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Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

AA |  28 Haziran 2020 Pazar - 15:06 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 15:28

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komando birliklerince ortak düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları  kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı PÖH, İl  Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve jandarma komando birliklerince ortak  operasyon gerçekleştirildi.
 
Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale  getirildi.
 
Teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka Yaylası'nda yol yapım çalışmasında  görevli işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla  düzenlenen ve 2 işçinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu tespit  edildi.
 

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