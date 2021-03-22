İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kahvehane, kıraathane, lokanta ve...

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 83 bin 62 personelin katıldığı denetimlerde; 65 bin 502 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali ile 7 bin 392 şehirlerarası toplu ulaşım aracı kontrol edildi.

Denetimlerde; 296 iş yeri/işletme tedbirlere uyuması konusunda uyarılırken, 3 bin 847 işletme/işyeri ve kişiye işlem uygulandı

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 126 suç duyurusunda bulunuldu

Kontrollü normalleşme döneminde konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda, 21 Mart 2021 tarihinde tüm il ve ilçelerimizde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, havalimanı, gar, otogar, otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

5.608 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 83.062 personelden oluşan 20 bin 391 ekip görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında;

65 bin 502 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, 17 bin 721 şehir içi toplu ulaşım aracı, 7 bin 392 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 1.123 havalimanı, gar, otogar, 7 bin 4 otel, konaklama tesisi, kayak oteli ve tesisi kontrol etti.

Denetimlerde 421 işletme/iş yeri ile 3 bin 593 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 296 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken 3 bin 847 işletme/iş yeri ve kişiye işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 126 suç duyurusunda bulunuldu ve 39 araç faaliyetten men edildi.