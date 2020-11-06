İçişleri Bakanlığı açıkladı! Ekim ayında 120 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ekim ayında kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde 1539 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 2'si İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride, 1'i 'mavi' kategoride, 3'ü 'turuncu' kategoride, 4'ü 'gri' kategoride olmak üzere toplam 120 terörist etkisiz hale getirildi. 92'si PKK /KCK, 24'ü DEAŞ, 4'ü sol terör örgütü mensubu olan teröristlerden 41'i ölü, 66'sı sağ, 13'ü de teslim olarak etkisiz hale getirildi.

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 97 TERÖRİST

Yurt içinde terör örgütünü; ülke gündeminden çıkarmak, hareket kabiliyeti daralan terörist grupları etkisiz hale getirmek, sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 13 Temmuz 'da başlatılan 'Yıldırım Operasyonları'nın 12 ayrı bölgede 14 bin personel ile devam ettiği ve bugüne kadar 97 teröristin etkisiz hale getirildiği, 51 işbirlikçinin de yakalandığı belirtildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 18 bin 357 operasyonda 24 bin 976 kişi gözaltına alınırken, 1561 kişi tutuklandı. Operasyonlarda; 9 ton 727 kilo esrar, 179 kilo skunk, 1 ton 555 kilo eroin, 463 kilo kokain, 101 kilo afyon, 82 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 369 kilo metamfetamin, 498 bin 960 ecstasy, 511 bin 475 captagon , 123 bin 787 sentetik ecza, 1 milyon 642 bin 421 kök kenevir ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 334 operasyonda 3 bin 520 kişi gözaltına alınırken, 59 kişi tutuklandı, 597 bin 859 paket kaçak sigara, 296 bin 363 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi.

AİLE İÇİ VE KADINA KARŞI ŞİDDET

Kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. 2020 yılının ilk 10 ayında ise hayatını kaybeden kadın sayısı 212 olurken, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 27 azalış sağlandı. Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 16 milyon 161 bin 26 denetim gerçekleştirildi, ayrıca 232 bin 300 ihbar ve şikâyet üzerine kontroller yapıldı.

TRAFİK KAZALARINDA 202 KİŞİ ÖLDÜ

Ekim ayında meydana gelen 188 ölümlü trafik kazasında 202 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 703 yaralanmalı trafik kazasında 22 bin 34 kişi yaralandı, 29 yaya, meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybetti.

İZMİR'DE 3 TUTUKLAMA