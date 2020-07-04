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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 8:52 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 9:01

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Sefkan Mardin kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edilmiştir.


İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Sefkan Mardin kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.
 

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