İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Sefkan Mardin kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.
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- İçişleri Bakanlığı açıkladı! Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi
04 Temmuz 2020 Cumartesi - 8:52 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 9:01