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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

30 Ekim 2021 Cumartesi - 10:25 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 10:25

Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.


 
İçişleri Bakanlığı duyurdu.  PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.
 
En fazla AB uyruklulular sınır dışı edildi
 
Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1.075 YTS sınır dışı edildi. Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Son üç yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.
 

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