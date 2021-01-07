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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 belediye meclis üyesi görevden alındı

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 18:00 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 18:00

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Adnan Erol'u görevlerinden uzaklaştırdı.


Alınan bilgiye göre, 17 Temmuz 2020 tarihinde tutuklanan Gaziantep'in  Şahinbey Belediyesinin CHP'li Meclis üyesi Hurşit Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza  Mahkemesinde PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının  Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma nedeniyle  İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
 
Aynı tarihte tutuklanan ancak 5 Ocak'ta tutuksuz yargılanmak üzere  tahliye olan Gaziantep Şehitkamil Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol da  yine Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye  Olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevinden  uzaklaştırıldı.
 
Tutuklu Hurşit Besle'nin, KCK'nın sözde mali alan yapılanmasının  yetkililerinden olduğu, sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüt yapılanması  içinde finans temini alanında kurban derisi toplama, zarf dağıtma gibi faaliyette  bulunup projeler geliştirdiği iddia edildi.
 
Besle'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın önem atfettiği gün ve zamanlarda  "örgütsel duruş" sergileyerek yapılan eylem/faaliyetlere katıldığının tespit  edildiği öne sürüldü.
 
Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar neticesinde etkisiz hale  getirilen veya cezaevinde bulunan terör örgütü PKK/KCK mensuplarını sahiplenerek,  ailelerine örgüt adına ziyaretler düzenlediği de öne sürülen Besle'nin,  kullandığı sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Türkiye Cumhuriyetini  itibarsızlaştırıp, PKK/KCK'nın propagandasını yaparak terör örgütünü övücü ya da  özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
 
Besle'nin KCK'nın Türkiye masası yapılanması içinde kent yürütmesi  altında mahalle meclis komisyonları olarak örgütlenen yapıda ev toplantıları  düzenleyip katıldığının tespit edildiği iddia edildi.
 
Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Erol
 
Tutuksuz yargılanan belediye meclis üyesi Adnan Erol'un ise terör  örgütü KCK'nın yapılanmasında çeşitli faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği  ileri sürüldü.
 
Cezaevinde tutuklu ya da hükümlü bulunan ve KCK'nın cezaevi  örgütlenmesi içerisinde olduğu düşünülen şüphelileri defalarca ziyaret ettiği  belirlenen Erol'un, örgütün cezaevi iç koordinasyon ile dış koordinasyonu  arasında iletişim-irtibat sağladığı ve terör örgütü tarafından açlık grevleri ile  ilgili alınan talimatları ilettiği ifade edildi.
 
Şüpheli Erol'un siyasi kimliği ve avukat olması dolayısıyla hukuki  kimliğini de kullanarak KCK içerisindeki faaliyetlerini gizlediği vurgulandı.
 
Urla Belediye Başkanı ile Şişli Belediye Meclis Üyesi görevinden  uzaklaştırılmıştı
 
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında  aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı  kararı verilmişti.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,  Gaziantep Şahinbey Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil  Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol'un da aralarında olduğu 31 kişi  gözaltına alınmıştı.
 
Daha önce de İzmir'in Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ile FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütüne Üye  Olma" suçundan ve İstanbul'un Şişli Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Cihan Yavuz  ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ile PKK/KCK "Silahlı Terör  Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca  görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
 

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