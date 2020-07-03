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İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! O işlerde çalışmayacaklar...

03 Temmuz 2020 Cuma - 22:47 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 22:56

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede; gazi, gazi ve şehit yakınlarının kamu kurumlarında büro hizmetlerinde çalıştırılmasını istedi. Hizmetli olarak göreve devam edenlerin de ivedi olarak büro hizmetlerinde çalıştırılması gerektiği vurgulandı.


İçişleri Bakanlığı 81 ile  kamu kurumlarında çalıştırılan gazi, gazi ve şehit yakınları hakkında genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü imzalı genelgede gazi, gazi ve şehit yakınlarının büro hizmetlerinde çalıştırılması konusunda yeniden uyarı yapıldı.
 
'BÜRO HİZMETLERİ'
 
Genelgede gazi ve şehit yakınlarının ilk defa istihdamlarının sağlandığı durumlarda büro hizmetlerinde görevlendirilmesi istendi. Ayrıca, yazıda daha önceki genelgelere rağmen halen hizmetli olarak göreve devam edenlerin de ivedi olarak büro hizmetlerinde çalıştırılması gerektiği belirtildi.
 
Öte yandan, kamu görevinde hizmetli olarak görev yapmakta iken daha sonra şehit ve gazi yakınlığı durumu oluşan kişilerinde büro hizmetlerinde çalıştırılması da  vurgulandı.
 
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