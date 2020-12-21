Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 234'e yükseldi" denildi.
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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
DHA | 21 Aralık 2020 Pazartesi - 19:58 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 19:58