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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha teslim oldu

05 Kasım 2021 Cuma - 18:24 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 18:24

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.
 
Açıklamada, “Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi” ifadesine yer verildi.
 

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İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütü
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