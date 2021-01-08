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İçişleri Bakanlığı 1772 personel alıyor! İşte başvuru şartları!

08 Ocak 2021 Cuma - 12:25 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 12:25

İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli olarak istihdam edilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...


İçişleri Bakanlığına personel alımı ilanı yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'na 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 112 memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
 
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1772 PERSONEL ALIYOR!
 
İçişleri Bakanlığı'na alınacak avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita  mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita  teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
 
Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli  personel alımı yapılmış olacak.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 112 MEMUR ALIMI!
 
Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı  karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
 
Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.
 
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 
 
Adaylar; İçişleri Bakanlığı'nin www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise
Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat
müracaatlar kabul edilmeyecek.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI
 
 
 
SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET
 
 
 
 

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