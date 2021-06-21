İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? Cumhurbaşkanı detayları için genelgeyi işaret etti!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti ve yeni alınan kararları açıkladı. 1 Temmuz'dan sonra Pazar günü devam eden Sokağa Çıkma kısıtlaması ile akşam kısıtlaması sona erecek. Maske ve Mesafe kuralaları aynı şekilde devam edilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı detayların genelgeyle belli olacağını ifade etti. Peki, İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı?

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısında alınan karaları paylaştı. Yapılan açıklamada “Turizmcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz. Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır." İfadeleri kullanıldı. Vatandaşlar alınan kararların detayları için merak İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesini bekliyor.

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı?

Merakla beklenen İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesi henüz yayımlanmadı. Genelgenin gece açıklanması bekleniyor.